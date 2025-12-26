Live

«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)

Фронт 13:26   26.12.2025
Виктория Яковенко
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подробно проанализировал действия армии РФ в районе Волчанска.

«Дело в том, что оккупанты пытаются именно на этом участке все же реализовать хотя бы частично свой план по выходу на Великий Бурлук. И сейчас их основная задача — это наконец-то вырваться за пределы Волчанска, который превратился с мая 2024 для них в настоящую ловушку, где происходила мясорубка всех российских человеческих ресурсов, задействованных из состава группы войск «Белгород» и продвинуться хотя бы в направлении Белого Колодца. Именно Белый Колодец является для оккупантов на данном плацдарме сейчас основной целью. Уже не Великий Бурлук, но хотя бы так – продвинуться южнее по левому берегу реки Северский Донец и подходящим образом занять более выгодную позицию для продолжения наступательных действий. Именно поэтому россияне и пытаются сейчас прорваться в район сел Синельниково, Цегельное и Вильча с целью выхода на Лиман и дальнейшего продвижения в направлении Белого Колодца», — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что для этого враг привлек достаточно большой ресурс, однако сейчас реализовать эту задачу он не может. Эксперт продолжает: сейчас россияне зацепились за окрестности Синельниково, Вильчи и подошли к Цегельному.

«Говорить о том, что эти населенные пункты находятся под их контролем – нет. Там проходят бои и россияне никак не могут закрепиться на позициях этих населенных пунктов», — уточнил Коваленко.

Аналитик рассказал, что параллельно оккупанты продолжают штурмовать в самом Волчанске и имели возможность продвинуться по южному берегу реки Волчья и добраться до его уже южных окраин.

Видео: Oboz.ua

«Скажу так, российская наступательная кампания в районе Волчанская испытывает такой же провал, как и Купянская наступательная кампания, хотя между собой они очень связаны и похожи. Провал их выхода на Великий Бурлук через Волчанск – это уже факт. Провал их выхода на Великий Бурлук через правый берег реки Оскол и соответствующим образом формирование двуречанского плацдарма – это также, можно сказать, провал. Их переориентация на захват Купянска – тоже провал. Харьковщина – это провальная область для российских оккупантов, но они не останавливаются и будут пытаться прорваться на Белый Колодец и дальше. Для нас очень важен тот факт, что россияне тратят много своего ресурса на такие кампании. Это позволяет сдерживать их и истощать на этих участках», — подытожил Коваленко.

Читайте также: «Атакуют почти постоянно» — Машовец о цели врага на Волчанском направлении

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
26.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, обстрелы
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, обстрелы
26.12.2025, 12:11
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49
СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой
СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой
26.12.2025, 09:40
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)
26.12.2025, 13:26

Новости по теме:

23.12.2025
Сколько еще массированных ударов РФ может нанести до Нового года – эксперт
18.12.2025
СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹
10.12.2025
Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе
16.11.2025
Враги энергетики: концепция РФ и коррупция UA – обзор фронта на Харьковщине
12.11.2025
«Света может не быть по 10 часов» – Коваленко об энерготерроре РФ Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 13:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подробно проанализировал действия армии РФ в районе Волчанска.".