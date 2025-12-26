«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подробно проанализировал действия армии РФ в районе Волчанска.

«Дело в том, что оккупанты пытаются именно на этом участке все же реализовать хотя бы частично свой план по выходу на Великий Бурлук. И сейчас их основная задача — это наконец-то вырваться за пределы Волчанска, который превратился с мая 2024 для них в настоящую ловушку, где происходила мясорубка всех российских человеческих ресурсов, задействованных из состава группы войск «Белгород» и продвинуться хотя бы в направлении Белого Колодца. Именно Белый Колодец является для оккупантов на данном плацдарме сейчас основной целью. Уже не Великий Бурлук, но хотя бы так – продвинуться южнее по левому берегу реки Северский Донец и подходящим образом занять более выгодную позицию для продолжения наступательных действий. Именно поэтому россияне и пытаются сейчас прорваться в район сел Синельниково, Цегельное и Вильча с целью выхода на Лиман и дальнейшего продвижения в направлении Белого Колодца», — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что для этого враг привлек достаточно большой ресурс, однако сейчас реализовать эту задачу он не может. Эксперт продолжает: сейчас россияне зацепились за окрестности Синельниково, Вильчи и подошли к Цегельному.

«Говорить о том, что эти населенные пункты находятся под их контролем – нет. Там проходят бои и россияне никак не могут закрепиться на позициях этих населенных пунктов», — уточнил Коваленко.

Аналитик рассказал, что параллельно оккупанты продолжают штурмовать в самом Волчанске и имели возможность продвинуться по южному берегу реки Волчья и добраться до его уже южных окраин.

Видео: Oboz.ua

«Скажу так, российская наступательная кампания в районе Волчанская испытывает такой же провал, как и Купянская наступательная кампания, хотя между собой они очень связаны и похожи. Провал их выхода на Великий Бурлук через Волчанск – это уже факт. Провал их выхода на Великий Бурлук через правый берег реки Оскол и соответствующим образом формирование двуречанского плацдарма – это также, можно сказать, провал. Их переориентация на захват Купянска – тоже провал. Харьковщина – это провальная область для российских оккупантов, но они не останавливаются и будут пытаться прорваться на Белый Колодец и дальше. Для нас очень важен тот факт, что россияне тратят много своего ресурса на такие кампании. Это позволяет сдерживать их и истощать на этих участках», — подытожил Коваленко.