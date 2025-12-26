«Харківщина – це провальна область для окупантів» – Коваленко (відео)
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко детально проаналізував дії армії РФ в районі Вовчанська.
«Річ у тому, що окупанти намагаються саме на цій ділянці все ж таки реалізувати хоча б частково свій план з виходу на Великий Бурлук. І зараз їхня основна задача – це нарешті вирватися за межі Вовчанська, який перетворився з травня 2024 року для них в справжню пастку, де відбувалась просто м’ясорубка усіх російських людських ресурсів, які були залучені зі складу групи військ «Бєлгород» і просунутися хоча б в напрямку на Білий Колодязь. Саме Білий Колодязь є для окупантів на даному плацдармі зараз основною метою. Вже не Великий Бурлук, але хоча б так – просунутися південніше по лівому берегу річки Сіверський Донець і відповідним чином зайняти більш вигідну позицію для продовження наступальних дій. Саме тому росіяни і намагаються зараз прорватися в район сіл Синельникове, Цегельне та Вільча з метою виходу на Лиман і подальшого просування в напрямку до Білого Колодязя», – зазначив Коваленко.
Він підкреслив, що для цього ворог залучив досить великий ресурс, однак наразі реалізувати цю задачу він не може. Експерт продовжує: зараз росіяни зачепилися за околиці Синельникового, Вільчі та підійшли до Цегельного.
«Говорити про те, що ці населені пункти знаходиться під їхнім контролем – ні. Там відбуваються бої і росіяни ніяк не можуть закріпитися на позиціях цих населених пунктів», – уточнив Коваленко.
Аналітики розповів, що паралельно окупанти продовжують штурмувати в самому Вовчанську і мали можливість просунутися по південному берегу річки Вовча і дістатися до його вже південних околиць.
Відео: Oboz.ua
«Скажу так, російська наступальна кампанія в районі Вовчанська зазнає такого ж самого провалу, як і Куп’янська наступальна кампанія, хоча між собою вони дуже пов’язані і схожі. Провал їх виходу на Великий Бурлук через Вовчанськ – це вже факт. Провал їх виходу на Великий Бурлук через правий берег річки Оскіл і відповідним чином формування дворічанського плацдарму – це також, можна сказати, провал. Їх переорієнтація на захоплення Куп’янська – також провал. Харківщина – це провальна область для російських окупантів, але вони не зупиняються і будуть намагатися прорватися до Білого Колодязя і надалі. Для нас дуже важливим є той факт, що росіяни витрачають багато свого ресурсу на такі кампанії. Це надає можливість стримувати їх виснажувати на цих ділянках», – підсумував Коваленко.
