«Атакують майже постійно» – Машовець про мету ворога на Вовчанському напрямку
Декілька тижнів тому супротивник активізувався на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська, повідомив в етері YouTube-каналу «NEMYRIALIVE» оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. Він розповів, чи досягнули окупанти успіху та яку мету мають.
«Ворог просунувся до району населених пунктів Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча. Зачепився за Синельникове, його передові штурмові групи малі зараз ведуть бойові дії за це село, щоб там закріпитися. Крім цього, діє через олійнопереробний завод і на схід. Противнику вдалося форсувати Вовчу в межах Вовчанська. І просунувся вздовж вулиці Залізничної, до Рубіжанського шосе, щоб далі вийти до північної околиці села Вільча», – зазначив аналітик.
Він додав, що ЗСУ продовжують утримувати низку кварталів південно-східної частини Вовчанська, а також район приватного сектору. Це певним чином стримує наступ ворога.
«Але вони атакують майже постійно. Задум цих наступальних дій зрозумілий. Прорватися на Білий Колодязь і вздовж Сіверського Дінця у південному напрямку. Наскільки я розумію, ці дії супротивника зумовлені існуванням певного задуму, який передбачає зрізання всієї цієї частини у східній Харківській області у напрямку на Великий Бурлук», – вважає Машовець.
За його оцінкою, росіяни мають невеликі просування на Вовчанському напрямку – усе обмежується тактичною зоною.
«Що стосується самого Великобурлуцького напрямку, то 6-а армія, очевидно, змушена була злегка пригальмувати, оскільки концентрувала свої основні сили в південній частині своєї смуги, намагаючись обійти з півдня та з півночі з боку Мілове-Амбарне район оборони ЗСУ в районі Колодязного. Я так розумію, це найближче завдання противника у смузі його 6-ї армії», – сказав Машовець.
Відео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»
Читайте також: Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Атакують майже постійно» – Машовець про мету ворога на Вовчанському напрямку», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 14:23;