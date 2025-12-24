«Атакують майже постійно» – Машовець про мету ворога на Вовчанському напрямку

Декілька тижнів тому супротивник активізувався на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська, повідомив в етері YouTube-каналу «NEMYRIALIVE» оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. Він розповів, чи досягнули окупанти успіху та яку мету мають.

«Ворог просунувся до району населених пунктів Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча. Зачепився за Синельникове, його передові штурмові групи малі зараз ведуть бойові дії за це село, щоб там закріпитися. Крім цього, діє через олійнопереробний завод і на схід. Противнику вдалося форсувати Вовчу в межах Вовчанська. І просунувся вздовж вулиці Залізничної, до Рубіжанського шосе, щоб далі вийти до північної околиці села Вільча», – зазначив аналітик.

Він додав, що ЗСУ продовжують утримувати низку кварталів південно-східної частини Вовчанська, а також район приватного сектору. Це певним чином стримує наступ ворога.

«Але вони атакують майже постійно. Задум цих наступальних дій зрозумілий. Прорватися на Білий Колодязь і вздовж Сіверського Дінця у південному напрямку. Наскільки я розумію, ці дії супротивника зумовлені існуванням певного задуму, який передбачає зрізання всієї цієї частини у східній Харківській області у напрямку на Великий Бурлук», – вважає Машовець.

За його оцінкою, росіяни мають невеликі просування на Вовчанському напрямку – усе обмежується тактичною зоною.

«Що стосується самого Великобурлуцького напрямку, то 6-а армія, очевидно, змушена була злегка пригальмувати, оскільки концентрувала свої основні сили в південній частині своєї смуги, намагаючись обійти з півдня та з півночі з боку Мілове-Амбарне район оборони ЗСУ в районі Колодязного. Я так розумію, це найближче завдання противника у смузі його 6-ї армії», – сказав Машовець.

Відео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»