«Атакуют почти постоянно» — Машовец о цели врага на Волчанском направлении

Фронт 14:23   24.12.2025
Виктория Яковенко
«Атакуют почти постоянно» — Машовец о цели врага на Волчанском направлении Скриншот

Несколько недель назад противник активизировался на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска, сообщил в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. Он рассказал, достигли ли оккупанты успехов и какую цель преследуют.

«Враг продвинулся в район населенных пунктов Синельниково, Цегельное, Лиман, Вильча. Зацепился за Синельниково, его передовые штурмовые группы малые сейчас ведут боевые действия за это село, чтобы там закрепиться. Кроме этого, действует через маслоперерабатывающий завод и к востоку. Противнику удалось форсировать Волчью в пределах Волчанска. И продвинулся вдоль улицы Железнодорожной, к Рубежанскому шоссе, чтобы дальше выйти к северной окраине села Вильча», — отметил аналитик.

Он добавил, что ВСУ продолжают удерживать ряд кварталов юго-восточной части Волчанска, а также район частного сектора. Это сдерживает наступление врага.

«Но они атакуют почти постоянно. Замысел этих наступательных действий понятен. Прорваться на Белый Колодец и вдоль Северского Донца в южном направлении. Насколько я понимаю, эти действия противника обусловлены существованием определенного замысла, предусматривающего срезание всей этой части в восточной Харьковской области в направлении Великого Бурлука», — считает Машовец.

По его оценке, у россиян есть небольшие продвижения на Волчанском направлении – все ограничивается тактической зоной.

«Что касается самого Великобурлукского направления, то 6-я армия, очевидно, вынуждена была слегка притормозить, поскольку концентрировала свои основные силы в южной части своей полосы, пытаясь обойти с юга и севера со стороны Миловое-Амбарное район обороны ВСУ в районе Колодязного. Я так понимаю, это ближайшая задача противника в полосе его 6-й армии», — сказал Машовец.

Видео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»

Читайте также: Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом

Автор: Виктория Яковенко
