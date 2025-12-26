Live

DeepState: у РФ – успіхи на напрямку на Великий Бурлук: де просунулися

Фронт 20:38   26.12.2025
Олена Нагорна
Військові РФ просунулися поблизу селища Дворічанське Куп’янського району Харківської області, це напрямок на Великий Бурлук.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Вдень 26 грудня аналітики оновили карту бойових дій, позначивши як окуповані території на півдні від селища.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко докладно проаналізував дії армії РФ у районі Вовчанська. За його словами, на цій ділянці окупанти намагаються хоча б частково реалізувати свій план виходу на Великий Бурлук.

Читайте також: «У Куп’янську все нормально». Росіяни тиснуть поблизу міста, навіщо – Трегубов

Автор: Олена Нагорна
