DeepState: у РФ – успіхи на напрямку на Великий Бурлук: де просунулися

Військові РФ просунулися поблизу селища Дворічанське Куп’янського району Харківської області, це напрямок на Великий Бурлук.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Вдень 26 грудня аналітики оновили карту бойових дій, позначивши як окуповані території на півдні від селища.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко докладно проаналізував дії армії РФ у районі Вовчанська. За його словами, на цій ділянці окупанти намагаються хоча б частково реалізувати свій план виходу на Великий Бурлук.