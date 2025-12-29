Терехов навів статистику важкого тижня Харкова
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за минулі сім днів по місту прилетів КАБ, снаряд з РСЗВ “Торнадо-С” та дві “молнии”.
“Минулий тиждень був важким для міста, — констатував мер. — Ворог чотири рази атакував нас різними типами озброєння, завдавши значних руйнувань. Під ударами опинилися Шевченківський та Слобідський райони. Росіяни цинічно цілили по критичній інфраструктурі, зокрема пошкодили насосну станцію. Але найстрашніший був удар по жвавій магістралі. КАБ впав просто на проїжджу частину в годину пік, коли там рухався потік цивільних машин. На жаль, загинуло двоє людей. Дев’ятеро отримали поранення, серед постраждалих – одна дитина”.
Терехов поінформував, що через “приліт” на Клочківській у найближчих будинках вилетіло понад 300 вікон. Наразі всі першочергові відновлювальні роботи вже виконали.
“Дорожнє покриття на ділянці, куди влучила авіабомба, відновлене. Рух трамваїв на цьому відрізку магістралі – також”, – зазначив мер Харкова.
Він також навів статистику щодо роботи системи диференційованої тривоги. За тиждень харків’янам заощадили 40 годин: саме на стільки менше тривали тривоги в місті, ніж в області. Загалом в укриттях харків’янам необхідно було провести 46 годин за 7 днів.
Нагадаємо, минулого тижня російська армія била по енергетичній інфраструктурі в Харкові та найближчому передмісті. У тому числі “прилетіло” по одній з ключових ТЕЦ. Через це у місті виникли перебої з опаленням та електрикою.
