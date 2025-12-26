Live

По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)

Події 19:14   26.12.2025
Олена Нагорна
По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)

Удару по Шевченківському району Харкова авіація РФ, за попередніми даними, завдала бомбою УМПБ-5 з території Бєлгородської області, повідомляє обласна прокуратура.

Влучання було зафіксоване близько 15:50. Загинули двоє чоловіків. Один із них перебував за кермом. Вибуховою хвилею його автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий — працівник СТО. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них 9-місячна дівчинка.

Пошкоджено СТО, автівки, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

Приліт КАБ Клочківською в Харкові

Приліт КАБ Клочківською в Харкові

Приліт КАБ Клочківською в Харкові

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорожньому покриттю на вулиці Клочківській, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. І наголосив: у цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, навчальний заклад та жодних військових об’єктів. Кілька машин спалахнули. Не минулося без жертв – це двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Один загинув на місці, другий – помер дорогою до лікарні. Ще вісім людей постраждали. У двох жінок та 9-місячної дівчинки – вибухові поранення. Ще у п’ятьох людей – гострий стрес. Терехов повідомив, що поряд з місцем удару було пошкоджено два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Крім того, постраждали чотири дахи, газопровід і мережа, яка живить трамваї. Внаслідок обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрили. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, станом на 18:00 було встановлено два місця влучань, друга авіабомба впала біля окружної Харкова.

Читайте також: Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Десятки мільйонів знайшов Кабмін на відновлення трьох об’єктів у Харкові
Десятки мільйонів знайшов Кабмін на відновлення трьох об’єктів у Харкові
26.12.2025, 19:32
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)
26.12.2025, 18:10
Майже два десятки боїв з початку доби на Харківщині: де атакують росіяни
Майже два десятки боїв з початку доби на Харківщині: де атакують росіяни
26.12.2025, 18:29
Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
26.12.2025, 18:43
Зрізав близько 60 ялинок в Харкові: поліція відкрила справу
Зрізав близько 60 ялинок в Харкові: поліція відкрила справу
26.12.2025, 16:45
«У Куп’янську все нормально». Росіяни тиснуть поблизу міста, навіщо – Трегубов
«У Куп’янську все нормально». Росіяни тиснуть поблизу міста, навіщо – Трегубов
26.12.2025, 15:26

Новини за темою:

26.12.2025
Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
22.09.2025
З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути
18.08.2025
ДТП на Клочківській у Харкові: що сталося – коментар поліції (фото)
15.08.2023
У середу трамвай №20 ходитиме по-іншому, з Олексіївки пустять автобус
30.06.2023
ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 19:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару по Шевченківському району Харкова авіація РФ, за попередніми даними, завдала бомбою УМПБ-5 з території Бєлгородської області, повідомляє обласна прокуратура.".