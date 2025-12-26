По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)

Удару по Шевченківському району Харкова авіація РФ, за попередніми даними, завдала бомбою УМПБ-5 з території Бєлгородської області, повідомляє обласна прокуратура.

Влучання було зафіксоване близько 15:50. Загинули двоє чоловіків. Один із них перебував за кермом. Вибуховою хвилею його автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий — працівник СТО. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них 9-місячна дівчинка.

Пошкоджено СТО, автівки, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорожньому покриттю на вулиці Клочківській, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. І наголосив: у цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, навчальний заклад та жодних військових об’єктів. Кілька машин спалахнули. Не минулося без жертв – це двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Один загинув на місці, другий – помер дорогою до лікарні. Ще вісім людей постраждали. У двох жінок та 9-місячної дівчинки – вибухові поранення. Ще у п’ятьох людей – гострий стрес. Терехов повідомив, що поряд з місцем удару було пошкоджено два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Крім того, постраждали чотири дахи, газопровід і мережа, яка живить трамваї. Внаслідок обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрили. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, станом на 18:00 було встановлено два місця влучань, друга авіабомба впала біля окружної Харкова.