По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)
Удару по Шевченківському району Харкова авіація РФ, за попередніми даними, завдала бомбою УМПБ-5 з території Бєлгородської області, повідомляє обласна прокуратура.
Влучання було зафіксоване близько 15:50. Загинули двоє чоловіків. Один із них перебував за кермом. Вибуховою хвилею його автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий — працівник СТО. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них 9-місячна дівчинка.
Пошкоджено СТО, автівки, вибито вікна у багатоквартирних будинках.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорожньому покриттю на вулиці Клочківській, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. І наголосив: у цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, навчальний заклад та жодних військових об’єктів. Кілька машин спалахнули. Не минулося без жертв – це двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Один загинув на місці, другий – помер дорогою до лікарні. Ще вісім людей постраждали. У двох жінок та 9-місячної дівчинки – вибухові поранення. Ще у п’ятьох людей – гострий стрес. Терехов повідомив, що поряд з місцем удару було пошкоджено два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Крім того, постраждали чотири дахи, газопровід і мережа, яка живить трамваї. Внаслідок обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрили. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, станом на 18:00 було встановлено два місця влучань, друга авіабомба впала біля окружної Харкова.
Читайте також: Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Клочковская, новини Харкова, приліт, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 19:14;