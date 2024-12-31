Повернувся воїн, якого ворог взяв у полон під час наступу на Харків у травні
Напередодні, 30 грудня, в межах обміну полоненими повернувся український боєць з позивним «Лисий», якого ворог взяв у полон під час російського наступу на Харків у травні 2024 року. Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.
«Ця звістка — справжній подарунок для всіх нас. Разом із ним повернулися додому ще 188 воїнів, які мужньо витримали випробування полоном. Вітаємо наших героїв із поверненням на Батьківщину! Ваш дух, сила і віра — це наш незламний фундамент. Дякуємо кожному, хто доклав зусиль до цього обміну. Нехай ці передноворічні дива стануть початком нових надій і звершень для всієї України», – написав Немічев.
Нагадаємо, 189 українців звільнили з полону РФ напередодні Нового року. Новину про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що серед звільнених двоє – цивільні, яких захопили в Маріуполі. Решта – військові. За даними Головного управління розвідки України, – це 173 рядових і сержантів та 14 офіцерів. Деякі з них провели в полоні понад два з половиною роки. Звільнені захисники воювали на «Азовсталі» та в Маріуполі, служили на острові Зміїному та охороняли ЧАЕС. Також ГУР повідомив, що серед звільнених є воїни, які захищали Україну на Харківському напрямку. А начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: двоє звільнених – родом із Харківщини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, Константин Немичев, плен, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 09:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 30 грудня, в межах обміну полоненими повернувся український боєць з позивним «Лисий», якого ворог взяв у полон під час російського наступу на Харків у травні.".