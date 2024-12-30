189 українців повернулися додому з полону – Зеленський. Є захисники Харківщини
Серед тих, кого вдалося звільнити з РФ, – захисники “Азовсталі”, ЧАЕС та острову Зміїного, повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Нашій команді вдалося повернути 189 українців додому. Це військові – захисники “Азовсталі” та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі “азовці”, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі”, – написав президент України Володимир Зеленський.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили подробиці про звільнених під час одинадцятого обміну у 2024 році. Це 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО), 43 – НГУ, 33 – ДПСУ та 24 – ВМС. Це 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів. Багато хто з них провів у полоні понад два з половиною роки. Серед звільнених є двоє цивільних.
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“Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині”, – зазначила пресслужба ГУР.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед тих, кого вдалося звільнити з РФ, – захисники “Азовсталі”, ЧАЕС та острову Зміїного, повідомив президент України Володимир Зеленський".