189 украинцев вернулись домой из плена — Зеленский. Есть защитники Харьковщины
Среди тех, кого удалось освободить из РФ, — защитники «Азовстали», ЧАЭС и острова Змеиного, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой. Это военные – защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе азовцы, пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы», — написал президент Украины Владимир Зеленский.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили подробности об освобожденных в ходе одиннадцатого обмена в 2024 году. Это 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО), 43 – НГУ, 33 – ГПСУ и 24 – ВМС. Это 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров. Многие из них провели в плену более двух с половиной лет. Среди освобожденных есть двое гражданских.
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«Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули тех, кто попал в плен на Курщине», — отметила пресс-служба ГУР.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди тех, кого удалось освободить из РФ, — защитники «Азовстали», ЧАЭС и острова Змеиного, сообщил президент Украины Владимир Зеленский".