Политолог – о лоббистах Терехова, амбициях Немичева и Фельдмане в «Азове»

Как изменился электорат Харьковщины и является ли он патриотическим, в интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев.

А еще – куда денутся депутаты от пророссийских партий и кто будет за них голосовать, кто может возглавить «партии военных», будет ли действующая власть выставлять своего кандидата на выборах мэра Харькова и почему начальника ХОВА Олега Синегубова не сделали начальником Харьковской МВА, сместив Терехова. Это вторая часть интервью. В первой Авксентьев оценил вероятность проведения выборов в Украине, подготовку к ним, возможные сроки проведения и возникающие организационные проблемы.

Бывшие регионалы и ОПЗЖ пройдут ребрендинг для выборов

– У нас есть когорта депутатов бывшей ОПЗЖ, эксрегионалов, голосующих в унисон со «Слугами народа» в парламенте за все, в том числе очень неоднозначные законопроекты. Куда они могут приспособиться на следующих выборах? В каких избирательных списках они появятся?

— В 2022 году действительно была дилемма, что делать с депутатами от запрещенных партий всех уровней. Верховной Рады и местных советов. И де-факто мы увидели, что запрет партий ни на что не повлиял. Были зарегистрированы законопроекты, как их лишать мандатов. Но это все по политической воле Офиса президента заблокировали. На технологическом сленге чаще этих депутатов называют «военнопленные». Потому что они в рискованном статусе и всячески демонстрируют свою политическую лояльность. Они даже более дисциплинированно голосуют за законопроекты ОП, чем фракция «Слуга народа».

— У Юрия Бойко, которого никто не трогает, будет свой проект?

– Я знаю, что у них уже есть переименованная партия «Соборность», которую они купили. Никогда не догадаетесь, какой это креатив – «За мир и жизнь». Они, вероятно, будут идти своим проектом, но это будет «младший партнер» для «Слуг Народа», потому что они будут неформально помогать в будущей коалиции, как это сейчас происходит. Будет партия Бойко, возможно, их будет несколько, мы привыкли думать, что синее поле всегда договаривается, а оранжевые нет, но это не совсем так. В 2019 году отдельно шли ОПЗЖ и отдельно Оппозиционный блок, на который делал ставку Ринат Ахметов – и проиграл.

— Кто еще будет бороться за приверженность бывших избирателей Януковича?

— Где-то на этом электоральном поле я вижу проект Дмитрия Разумкова, хотя они всячески подчеркивают, что центристы. Последние визиты Разумкова были в Ивано-Франковскую и Черновицкую область, но с точки зрения электоральной базы не в Черновцах избиратели Разумкова. Они тоже где-то в урбанизированных поясах Юга и Востока, условно Харьков, Одесса, Днепр. Писали, что в тандеме Бойко-Левочкина не все так однозначно и, возможно, у них будут отдельные проекты. У Столара может быть своя партия. Там есть много денег, определенные договоренности, их сейчас не трогает ОП, и нужно конвертировать финансовый капитал в политический, чтобы защищаться, присутствовать в политике и продавать свою потребность.

Райнин останется кукловодом

— А как насчет «местных звезд» команды бывших регионалов разных времен? У нас есть Владимир Скоробагач, Михаил Добкин, ставший священником, Дмитрий Шенцев, Игорь Райнин, Александр Фельдман. Мы их где-нибудь увидим в ближайшее время?

— У всех очень разные истории. Скоробогач сбежал из страны, не вернется, по нему уголовные дела. С Шенцевыми схожая история, но он может поддерживать влияние из-за своих «фунтов». Добкин реализует программу христианских социалистов. Возможно, будет баллотироваться, может где-то еще увидим. Райнин – это серый кардинал. Он остается, кажется, депутатом Харьковского областного совета. И там не сильно влияет на процессы, находится в оппозиции. Возможно, будет еще играть в политику, финансировать какие-то политические проекты, но точно будет не флагманом, а кукловодом в этих проектах.

Фельдман не пойдет в «Азов»

– А как насчет Фельдмана?

– В отличие от всех предыдущих, Александра Фельдмана можно было увидеть с первых дней вторжения в Харькове. Он продолжал свою деятельность. Я бы его, честно говоря, от этой кампании все же отделял. То, где мы его увидим, зависит от того, какой будет избирательная система на парламентских. Если будет не сугубо партийная с пропорциональной системой, со списками – закрытыми или открытыми, как последние три избирательных цикла, смешаная с мажоритарными округами, и если у Фельдмана будет возможность самовыдвиженцем обратиться в его округе 174-м, Новобаварском, Холодногорском районах, он это сделает. И ему не нужно быть членом какой-либо партии.

– А если избирательные правила изменятся?

– А если будет тотальная «партизация» и нельзя идти самовыдвиженцем, ну тогда придется выбирать. И я думаю, что это, естественно, будет какое-то из политических объединений, от этого условного «синего поля». Я не думаю, что Александр Фельман будет в «партии военных», в «Азове» мы его вряд ли увидим.

Электоральный ландшафт не такой патриотический, как кажется

– Харьковские политические игроки могут опираться на свое прежнее электоральное поле? Александр Фельдман был уверен в электоральной поддержке. И не раз это доказывал. А что будет теперь? Далеко не все, кто проживает сейчас в тех районах, это харьковчане.

— Если осталось там, по крайней мере, три четверти избирателей, которые помнят Фельдмана, то я думаю, что этого будет достаточно. Он там переизбирается, если я не ошибаюсь, с 2002 года. И был единственным в Харькове в 2019 году, кто победил зеленого кандидата от «Слуг народа». Но низкая вероятность, что будет такая избирательная система с мажоритарными округами.

– Депутаты и кандидаты понимают, кто их будет выбирать?

— Вообще относительно изменения всего электорального ландшафта, изменения демографии на Харьковщине — это то, чем сейчас должны заниматься штабные аналитики. Потому что, когда мы находимся в своих информационных пузырьках, мы слышим только эхо собственных мыслей, и этому очень способствуют алгоритмы социальных сетей, когда мы общаемся только в рамках прогрессивного патриотического фейсбука. А потом так посмотрим, что эти патриоты пишут нам из Праги, из Берлина, то надо немного выключать этот режим и интересоваться, а что сейчас думает 60-летняя, условно, переехавшая сюда бабушка из Краматорска, что живет в общежитии для ВПЛ и всех ненавидит. Что она хочет, какие месседжи будут ее затрагивать? И вот тогда мы лучше поймем электоральный ландшафт Харькова. Он далеко не так патриотичен, как это может казаться.

«Многие люди скрываются от следствия в армии»

— Некоторые персонажи харьковского политикума, против которых открыли уголовные дела, – Гладкоскок, Товмасян – отправились в армию. Какова вероятность, что мы их увидим снова на политической арене, учитывая то, что они не в штурмовые батальоны подались?

— Очень многие скрываются от следствия в армии. Это правда, на которую не нужно закрывать глаза. Я думаю, у нас уже есть сотни тысяч потенциальных политиков, кандидатов, депутатов местного совета, у которых есть фотография в пикселе на фоне таблички «Купянск». Это будет не редкая история. Но вот эти люди никогда не принадлежали к высшей лиге ни общенациональной, ни харьковской политики. И их избрание в Харьковский областной совет случилось как раз благодаря партизованной системе, голосованию за «Слугу народа» и ОПЗЖ, если уж конкретно по Товмасяну и Гладкоску. Возможно, мы их увидим, возможно нет, но это не решающие фигуры для нашего политического будущего.

Залужный, Белецкий, Немичев

— Военные на выборах. Это будет какая-то отдельная партия или партии, или в каждой блок с волонтерами и военными?

– Понятно, что кампания будет очень милитаризована, но будет ли это одна «партия военных», или у каждого олигарха будет своя «партия военных», или всех военных рассеят по всем партиям, для витринной первой пятерки списка. Может быть по-всякому. Если вспоминать опыт 2014 года, то у политсилы «Нацкорпус» были очень низкие проценты. Они никуда не прошли как отдельная партия военных. А партия, которая технологично в очень короткой кампании сделала эту витрину в камуфляже, а затем все наши друзья бизнесмены, партия «Народный фронт», победила в 2014-м. Мне кажется, что второй сценарий более рабочий. И все партии постараются это делать.

А что касается отдельной партии военных, больше всего шансов я вижу у команды Белецкого, я даже не знаю, как это будет называться, «Азов» или «Третья штурмовая», или какой бренд другой придумывают. Как я вижу, у этого проекта хорошие спонсоры, называют, прежде всего, Ахметова. И медийная активность Белецкого в последние месяцы довольно критическая к Офису президента, он в интервью очень много нелояльного высказывал.

— А как насчет Валерия Залужного?

– Если будет Залужный на президентских, будет блок Залужного на парламентских и, возможно, на местных. Если не будет Залужного на президентских, соответственно никакого его блока тоже не будет. У этого проекта, как условной партии военных, мне кажется, перспективы электоральные выше.

– Какой вы видите карьеру Константина Немичева, основателя «Кракена»? Он участвовал в мэрской гонке, уступил Терехову, Добкину и Скорику.

– Если Белецкий и «Азов» пойдут на выборы, то флагманом харьковской ячейки будет Немичев. Это смотрится органично. Он очень амбициозный политический деятель, рано начал баллотироваться в Харьковской области. И я думаю, что если будет прекращение огня и избирательный процесс возобновится, то мы его точно увидим в Харькове, он будет баллотироваться, и его шансы будут выглядеть немного лучше, чем в 2020 году.

В ОП нормальная коммуникация с Тереховым

— Если предположить, что будут местные выборы, и, возможно, перевыборы мэра Харькова, действующая власть будет выставлять своего кандидата в противовес Терехову? И будет ли это эффективным решением?

— Если действующая власть будет на тот момент Офис президента, «Слуги», и вся эта ермократия, то я думаю, что они не будут выставлять своего кандидата. Они очень обожглись в 2020 году на Кучере (Алексей Кучер, в то время глава Харьковской ОГА – ред.). У Кучера был позорный результат, имея админресурс, партийную вывеску тогда еще популярной «СН» он занял 3 место, всего 7%. И не только в Харькове, по всей стране «Слуги» проиграли выборы местным элитам.

— Так они не будут бороться с Тереховым?

— Я думаю, что у ОП сейчас нормальные рабочие отношения с Тереховым, в отличие от проблемных отношений с другими мэрами миллионников. Блогер Лачен, по-моему, сотрудничающий с ОП, недавно издал красноречивый манифест «Киев без Кличко, Одесса без Труханова, Днепр без Филатова». О Терехове ничего. Терехова часто на таких каналах ставят в пример. Он не в «черных листьях» на телемарафоне. То есть, есть все свидетельства, что с ним рабочая коммуникация по всем вопросам, которые Офису нужны. И поэтому зачем менять, когда оно работает, тем более что изменить будет довольно трудно, и какого-то очередного кандидата с зеленым флажком Харьков не выберет.

– Если Синегубов захочет баллотироваться в мэры, какие у него шансы?

– Если бы Синегубов хотел баллотироваться в мэры и у него было достаточно сильное лобби в Киеве, то в Харькове уже давно была бы создана военная администрация населенного пункта. «Слуги» сейчас имеют на своей стороне весь админресурс и всю судебную власть. А с военными администрациями это очень просто. Если бы хотели здесь снять Терехова и назначить Синегубова руководить бюджетом, который в четыре раза больше областного, это бы уже сделали. Если это не сделали, значит, Синегубов это либо не захотел додавить, либо его лоббисты в Офисе президента менее сильны, чем лоббисты Терехова.