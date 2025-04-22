Бюллетеней будет много — харьковский политолог Авксентьев о возможных выборах

Чего ждать от возможных выборов в Украине и будут ли переизбирать мэров, в интервью «Объективу» рассказал политолог Антон Авксентьев.

В первой части нашего разговора: идет ли подготовка к выборам, в каком состоянии реестр избирателей, насколько реально организовать голосование военных, ВПЛ и украинцев за границей и будут ли «карусели».

Проверяют состояние избирательных участков

— Издание The Economist сообщило, что Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах, которые якобы должны пройти уже в июле. Есть сейчас маркеры, указывающие на интенсивную подготовку к выборам в Украине и Харькове в частности?

— Эта тема не то чтобы второстепенна, но производна от военной ситуации и переговоров, которые сейчас продолжаются. Но мы должны понимать, что однажды весь этот ужас действительно завершится, и мы перейдем к формату предвыборной кампании. Я очень сомневаюсь, что это будет июль, но верю, что у ОП есть несколько планов. И, по крайней мере, один предполагает выборы. Это видно из организационных моментов и из содержательных. Под содержательными я имею в виду определенные политтехнологии типа раздачи в декабре тысячи гривен всем украинцам. Это классика предвыборного популизма, по-моему.

— А как насчет организационных?

— Недавно видел в одном из образовательных телеграмм-каналов скрин документов, что киевским вузам поступило распоряжение предоставить обновленную информацию о состоянии избирательных участков таких помещений, как студенческие общежития. Поэтому, наверное, идет зондирование почвы по возможности проведения выборов.

В Харькове разрушены более сотни школ: где голосовать?

— Насколько целесообразны сейчас разговоры о выборах и собственно выборы?

— Когда каждое утро начинается со статистики, сколько за ночь погибло харьковчан от «шахедов» или ракет, действительно немного странно может выглядеть разговор о выборах. Но однажды это завершится. Поэтому я считаю, что подготовку нужно точно проводить. Мы обычно голосовали в школах. Более сотни школ в Харькове разрушены ракетами. Где это будет происходить? Там должны быть укрытия или не должны? Как это будет? Все организационно-подготовительные вещи должны происходить сейчас, а не откладывать их на последний момент, когда уже будет прекращение огня, и все бросятся срочно проводить выборы.

– Сколько нужно времени, чтобы восстановить реестр избирателей?

— Мне очень хочется верить, что работа над этим уже продолжается, надеюсь, несколько месяцев или может больше года. Я напомню, что Центральная избирательная комиссия последние три года имела бюджеты с сотнями миллионов гривен. Зарплаты, в частности руководящего состава и не только, это сотни тысяч гривен в месяц. Выборов никаких не было, они всячески это подчеркивали и аргументировали, почему это невозможно. Но ведь ЦИК на работу ходили, что-то они делали. Поэтому мне очень хочется верить, что работа над обновлением реестра в каком-то виде все же происходила.

«Бюллетеней будет много, считать будет тяжело»

— А что до июля, фигурировавшего в публикации The Economist, шансы близки к нулевым.

– Почему?

— По действующему законодательству Верховная Рада принимает постановление о назначении даты выборов, и 90 дней – это избирательный процесс на президентскую гонку. Относительно парламентских — немного другая процедура, решение принимает ЦИК, а н Верховная Рада, и там 60 дней. Но я вообще не верю в сценарий, где сначала идут парламентские, а затем президентские. ОП это совершенно невыгодно. Я больше склоняюсь к тому, что это будут связанные выборы, президентские и парламентские одновременно, возможно, еще и местные.

– Не хватит времени на подготовку?

– Просто считаем: предположим, что у нас 9 мая заканчивается военное положение. 10 мая ВР собирается и дальше три месяца: 10 июня, 10 июля, 10 августа. То есть июль никак не может быть. Я думаю, что ближайшая вероятная дата президентских выборов в 2025-м, а вероятность этого действительно падает – это конец октября 2025-го года.

— И в конце октября 2025-го должны были бы проходить и местные выборы…

— Да, подходит к концу пятилетняя каденция, которая началась в конце октября 2020-го года. Поэтому нас могут ожидать связанные выборы, и еще и вдобавок какой-то референдум для общественной легитимизации переговорных решений по остановке войны или прекращению огня, или какая там будет формулировка. Это могут быть выборы всех трех уровней и референдум. Бюллетеней будет много, считать будет тяжело.

Как будут голосовать ВПЛ, военные и стоит ли ждать «карусели»

– Возможно ли будет реализовать выборы во всех областях Украины?

— Не то что возможно, а необходимо во всех, которые будет контролировать правительство. Я очень плохо отношусь к идеям, что на определенной территории выборы будут отменены, отсрочены. Потому что потом жители этих регионов могут сказать новой власти: Мы вас не выбирали. А с другой стороны, мы вроде бы отказываемся от этой территории. У нас были похожие прецеденты в 2015 году – в Донецкой и Луганской областях не выбирали областные советы на местных выборах. Такие истории нельзя повторять.

– Военные смогут проголосовать?

– Если мы моделируем ситуацию выборов, это предполагает, что у нас есть прекращение огня. У нас миллион военных, немало в окопах, где будет очень тяжело организовать голосование. Они разбросаны по всей стране, в гарнизонах. Их место регистрации не будет совпадать с местом фактического пребывания. Предстоит сделать процедурные механизмы, чтобы они смогли проголосовать. Но я думаю, что большинство сможет проголосовать.

– А военные смогут баллотироваться?

– Прямых запретов законодательства на это нет. Оно содержит запрет на членство в политических партиях, но это на самом деле не препятствие, потому что можно быть выдвиженцем от какой-то партии на парламентских выборах, но не быть ее членом. Но могут быть какие-то неформальные запреты выдвигаться военным.

– Я считаю, что это несовпадение с местом регистрации дает шанс тем, кто захочет воспользоваться ситуацией и устроить избирательную «карусель». Мы помним, как Партия регионов использовала карусели на выборах 2010 года, чтобы Виктор Янукович победил.

— Это касается прежде всего ВПЛ, которых количественно больше. То есть мы понимаем, что у нас миллионы людей в пределах Украины, но их место фактического пребывания не совпадает с городом регистрации. И не все из них зарегистрировались как ВПЛ в ЦНАПе. Потому это серьезная проблема. Что касается возможностей «каруселей» – это более актуальная тема для местных выборов на самом деле, чем для общенациональных. На общенациональных это не столь важно, где именно будут голосовать. А у нас на последних местных 2020 году были примеры «избирательного туризма», когда в маленьких громадах на берегу Черного моря, где очень дорогая земля, перерегистрировали многие вроде бы «переселенцы», которые тысячами голосовали и соответственно меняли результаты.

«В ОП не заинтересованы, чтобы украинцы за границей голосовали»

– Как украинские беженцы из-за границы смогут проголосовать? Далеко не все живут в Берлине, Мюнхене или Париже, многие украинцы рассеяны по небольшим городкам и селам ЕС. И мне сложно представить, что в Германии все 900 тысяч взрослых беженцев пойдут в посольство в день выборов.

– Мне кажется, что только маленький процент украинцев, которые сейчас за границей, реально смогут проголосовать. И этот вопрос, по-моему, упирается в политическую волю. Я считаю, что Офис президента действительно не заинтересован в том, чтобы они проголосовали. У нас нет какой-то объективной социологии, которой мы могли бы на 100% доверять относительно настроений украинцев за рубежом. Но у меня ощущение, что многие из этих украинцев довольно скептически относятся к ОП, персонально к Зеленскому, особенно, если мы говорим о мужчинах.

– Почему вы считаете, что отношение не очень положительное?

— Если мы вспомним все заявления, инициативы, которые за последние три года центральные украинские власти озвучивали, некоторые начинали реализовывать в отношении уехавших украинцев. Было очень много унизительных вещей. Поэтому мне кажется, что, понимая электоральное настроение беженцев в ЕС, в ОП создадут какую-нибудь красивую картинку, что они сделали все от себя зависящее, а то, что украинцы не захотели ехать в посольство – это значит, что они не очень беспокоятся о будущем своего государства. А агрессивный медиапул ОП, условные Ивановы и Петровы будут очень активно продвигать нарратив, что эти люди вообще не имеют права решать судьбу Украины, потому что уехали и потеряли его.

– А какую картинку сделают в ОП? Ну нельзя же проигнорировать 5 миллионов граждан за границей!

— Я думаю, будет какой-то аналог «єЧерги», то есть не будет электронного голосования в «Дії», но украинцам за границей предложат, что куда-то там подайте свои данные, потому что тоже очень небольшой процент на консульском учете. Что каждый должен где-то зарегистрироваться, подать данные, вам придет SMS-ка, приезжай в Берлин по такому адресу в 9:15, проголосуешь. А то, что ты не приехал, потому что за сотни километров оттуда был – твои проблемы.

Во второй части интервью, которое выйдет 24 апреля, читайте о том, как изменился электорат Харьковщины и является ли он патриотическим, куда денутся депутаты от пророссийских партий и кто будет за них голосовать. А еще кто возглавит партии военных, будет ли действующая власть выставлять своего кандидата на выборах мэра Харькова и почему начальник ХОВА Олег Синегубов до сих пор не занял место Игоря Терехова.