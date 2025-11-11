Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW

У зведенні 11 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ворог зміг захопити нові території вздовж траси Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися далі в південній частині Вовчанська. Також російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися в центральній частині Вовчанська, на схід від Зеленого, на захід від Синельникового і на південний схід від Приліпки (усі на північний схід від Харкова)”, – зазначили аналітики.

Також російські блогери передавали, що ЗС РФ просунулися на Великобурлуцькому напрямку вздовж Одрадного, Хатнєго та Бологівки. Крім того, окупанти заявили про нові “перемоги” на Купʼянському напрямку.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися до автомагістралі Р-07 Куп’янськ-Шевченкове на сході Куп’янська та на південний захід від Строївки”, – пишуть в ISW.

І зазначають, що на всіх напрямках, крім Південно-Слобожанского, – ситуація залишилася незмінною. А дані ворога про нібито успіхи російської армії – фейк.