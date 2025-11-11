Live

У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо

Події 07:30   11.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 11 листопада, близько 07:15 в місті пролунав вибух. 

Незабаром міський голова Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом.

Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги в Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Остання інформація про можливі цілі публікували ще вночі.

Станом на 07:30 тривога в Харкові та області триває. Інформації про нові пуски чи загрози – немає.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
