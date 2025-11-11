РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозівщини – люди без світла й тепла

Вранці 11 листопада мер Сергій Зеленський повідомив, що РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Лозівській громаді.

Внаслідок цього на Лозівщині почалися аварійні відключення світла. Через це люди залишилися ще без теплопостачання.

“Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання. Об’єкти водного господарства – менш потужні, тому є можливість підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення“, – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, 11 листопада, близько 07:15 у місті пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом. Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги у Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Останню інформацію про можливі цілі публікували ще вночі.