Модульные газовые котельные передаст Харькову государство – Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль
Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.
«Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Минреинтеграции уточнили, что эти модульные котельные передадут из государственной собственности в коммунальную.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газовые, государство, котельные, минреинтеграции, Харьков, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.".