Модульные газовые котельные передаст Харькову государство – Шмыгаль

Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.

«Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минреинтеграции уточнили, что эти модульные котельные передадут из государственной собственности в коммунальную.