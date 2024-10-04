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Модульные газовые котельные передаст Харькову государство – Шмыгаль

Общество 15:41   04.10.2024
Виктория Яковенко
Модульные газовые котельные передаст Харькову государство – Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль

Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.

«Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минреинтеграции уточнили, что эти модульные котельные передадут из государственной собственности в коммунальную.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.".