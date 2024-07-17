Больше двух десятков мобильных котельных от ООН установили на Харьковщине

21 мобильную котельную установили на Харьковщине в рамках сотрудничества с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Они обеспечат теплом более 200 тысяч жителей.

Как сообщил на заседании Регионального офиса международного сотрудничества начальник ХОВА Олег Синегубов, совместно завершили установку:

— 14 котельных мощностью от 100 до 2000 кВт на объектах здравоохранения;

— шесть котельных мощностью от 190 до 2000 кВт на объектах образования и культуры;

— две котельные мощностью от 100 до 300 кВт на других объектах.

Проекты реализованы в Малой Даниловке, Черкасской Лозовой, Балаклее, Краснокутске, Сахновщине, Мерефе, Вильче, Слобожанском, Барвенково, Близнюках, Левковке, Изюме, Шевченково, Песочине, Змиеве, Дергачах, Печенегах, Новоосиновом.

«В Харькове заменена тепловая магистраль. Планируем обеспечить модульные котельные для областной детской клинической больницы, областного перинатального центра и областной детской инфекционной больницы. Текущие проекты на этот и следующий год: котельные для Шевченковской, Изюмской, Солоницевской, Чугуевской, Лозовской громад», — рассказал Синегубов.

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.