Понад два десятки мобільних котелень від ООН встановили на Харківщині

21 мобільну котельню встановили на Харківщині в межах співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Вони забезпечать теплом понад 200 тисяч жителів.

Як повідомив на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва начальник ХОВА Олег Синєгубов, спільно завершили встановлення:

– 14 котелень потужністю від 100 до 2000 кВт на об’єктах охорони здоров’я;

– шість котелень потужністю від 190 до 2000 кВт на об’єктах освіти та культури;

– дві котельні потужністю від 100 до 300 кВт на інших об’єктах.

Проєкти реалізовані в Малій Данилівці, Черкаській Лозовій, Балаклії, Краснокутську, Сахновщині, Мерефі, Вільчі, Слобожанському, Барвінковому, Близнюках, Левківці, Ізюмі, Шевченковому, Пісочині, Змієві, Дергачах, Печенігах, Новоосиновому.

“У Харкові замінено теплову магістраль. Плануємо забезпечити модульні котельні для обласної дитячої клінічної лікарні, обласного перинатального центру та обласної дитячої інфекційної лікарні. Поточні проєкти на цей і наступний рік: котельні для Шевченківської, Ізюмської, Солоницівської, Чугуївської, Лозівської громад”, – розповів Синєгубов.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв 9 травня, що Харківській області необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових та 70 когенераційних установок.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.