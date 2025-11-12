Live

Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС

Происшествия 08:38   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС, в течение суток на Харьковщине бушевали шесть пожаров. Два из них – начались в результате вражеских обстрелов.

В результате «прилетов» горело в Лозовском районе, уточнили спасатели.

«Во время обследования мест вражеских ударов обнаружены пострадавшие. В селе Юрьевка Купянского района в результате попадания БпЛА повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Ранена 70-летняя женщина», – пишут пожарные.

А в поселке Васищево Харьковского района оккупанты ударили КАБом по складам. Также из-за обстрелов выбиты окна, фасады соседних зданий и авто. В этом случае пострадали трое людей.

Читайте также: Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 12 ноября
Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 12 ноября
11.11.2025, 20:17
Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график
11.11.2025, 22:02
«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
11.11.2025, 21:33
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
11.11.2025, 12:33
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
11.11.2025, 21:40
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
12.11.2025, 08:47

Новости по теме:

10.11.2025
Трое людей за сутки пострадали в пожарах на Харьковщине – ГСЧС
06.11.2025
Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС
05.11.2025
Что горело в регионе из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС
29.10.2025
В ГСЧС рассказали о пожарах из-за «прилетов» в Чугуеве и Изюме
28.10.2025
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС, в течение суток на Харьковщине бушевали шесть пожаров. Два из них – начались в результате вражеских обстрелов.".