Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС, в течение суток на Харьковщине бушевали шесть пожаров. Два из них – начались в результате вражеских обстрелов.

В результате «прилетов» горело в Лозовском районе, уточнили спасатели.

«Во время обследования мест вражеских ударов обнаружены пострадавшие. В селе Юрьевка Купянского района в результате попадания БпЛА повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Ранена 70-летняя женщина», – пишут пожарные.

А в поселке Васищево Харьковского района оккупанты ударили КАБом по складам. Также из-за обстрелов выбиты окна, фасады соседних зданий и авто. В этом случае пострадали трое людей.