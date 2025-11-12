Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС
По данным облуправления ГСЧС, в течение суток на Харьковщине бушевали шесть пожаров. Два из них – начались в результате вражеских обстрелов.
В результате «прилетов» горело в Лозовском районе, уточнили спасатели.
«Во время обследования мест вражеских ударов обнаружены пострадавшие. В селе Юрьевка Купянского района в результате попадания БпЛА повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Ранена 70-летняя женщина», – пишут пожарные.
А в поселке Васищево Харьковского района оккупанты ударили КАБом по складам. Также из-за обстрелов выбиты окна, фасады соседних зданий и авто. В этом случае пострадали трое людей.
Читайте также: Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 08:38;