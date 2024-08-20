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Погибший от атаки дронов на Казачью Лопань накануне вернулся в поселок. Детали

Происшествия 15:53   20.08.2024
Елена Нагорная
Погибший от атаки дронов на Казачью Лопань накануне вернулся в поселок. Детали

По меньшей мере восемь ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на севере Харьковщины нанесли вражеские дроны по состоянию на 13:15, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В результате ударов FPV-дронами по двум гражданским автомобилям около 10:50 погиб 64-летний мужчина, еще два человека получили легкие ранения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и машины, уточнил Задоренко.

«Это была такая массированная атака на поселок. Били прицельно по местным жителям, по местным машинам, в результате чего один житель погиб. Вчера этот человек вернулся только из-за границы в свою громаду и, к сожалению, вот сегодня он погиб. Также враг нанес удары еще по нескольким машинам, в которых проезжали местные жители. К счастью, люди выжили. Также применял FPV-дроны сегодня по электроподстанции и частным домовладениям», — рассказал Задоренко.

Среди пострадавших — работник Казачелопанского старостинского округа. Он оказывал помощь мужчине, который погиб.

«После атаки дрона он доставал человека из транспортного средства, порезал себе на руках вены. Сейчас он в больнице. Его жизни, к счастью, ничего не угрожает», — сообщил глава МВА.

В громаде, по его данным, проживает около 23 тысяч человек, из них тысяча — в приграничных населенных пунктах. Продолжается эвакуация, но также наблюдается обратный процесс. Население Казачьей Лопани за последний месяц увеличилось с 600 до 825 человек. Задоренко призвал жителей громады не возвращаться в населенные пункты, которые ежедневно находятся под обстрелами.

«Люди знают, куда выезжать, знают телефоны старост, старосты работают на местах. Мы готовы оказать помощь в эвакуации, но, к сожалению, люди не хотят оставлять свои дома, выезжать, подвергая себя опасности. Наоборот, возвращаются в громаду. К счастью, хотя бы люди возвращаются не с маленькими детьми. В громаде, в приграничных населенных пунктах, к счастью, нет семей с детьми, все эвакуированы», — добавил он.

Ранее Задоренко сообщал, что ВС РФ ударили дроном по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопани около 10:50. Позже он добавил, что в результате ударов FPV-дронами по автомобилям погиб 64-летний местный житель. Еще один житель Казачьей Лопани получил легкие ранения, а также пострадали работники Дергачевского горсовета.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере восемь ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на севере Харьковщины нанесли вражеские дроны по состоянию на 13:15, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".