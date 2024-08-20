Удар по авто в Казачьей Лопани: есть погибший, пострадали работники мэрии
По обновленной информации начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, в результате удара FPV-дронами по гражданским автомобилям в Казачьей Лопани погиб 64-летний местный житель.
Еще один житель Казачьей Лопани получил легкие ранения. Также пострадали работники Дергачевского горсовета, которые на месте оказывали помощь раненым. Сейчас их жизни ничего не угрожает, уточнил Задоренко.
Напомним, ранее начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что ВС РФ ударили дроном по авто в Казачьей Лопане около 10:50.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, дрон, задоренко, Казачья Лопань, погиб, пострадали, удар;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По обновленной информации начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, в результате удара FPV-дронами по гражданским автомобилям в Казачьей Лопани погиб 64-летний местный житель.".