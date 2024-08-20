Удар по авто в Козачій Лопані: є загиблий, постраждали працівники мерії

За оновленою інформацією начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, внаслідок удару FPV-дронами по цивільних автівках в Козачій Лопані загинув 64-річний місцевий житель.

Ще один житель Козачої Лопані отримав легкі поранення. Також постраждали працівники Дергачівської міськради, які на місці надавали допомогу пораненим. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, уточнив Задоренко.

Нагадаємо, раніше начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що ЗС РФ вдарили дроном по авто в Козачій Лопані близько 10:50.