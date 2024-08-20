ЗС РФ вдарили дроном по авто у Козачій Лопані: є постраждалий

Близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у селищі Козача Лопань на Харківщині. Поранення отримав місцевий мешканець 1959-го року народження.

«Медики надають допомогу постраждалому. Додаткові обставини з’ясовуються», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.