ЗС РФ вдарили дроном по авто у Козачій Лопані: є постраждалий
Близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у селищі Козача Лопань на Харківщині. Поранення отримав місцевий мешканець 1959-го року народження.
«Медики надають допомогу постраждалому. Додаткові обставини з’ясовуються», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, дрон, задоренко, казачья, Лопань, пострадавший, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у селищі Козача Лопань на Харківщині. Поранення отримав місцевий мешканець 1959-го року народження.".