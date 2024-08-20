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ЗС РФ вдарили дроном по авто у Козачій Лопані: є постраждалий

Події 11:14   20.08.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ вдарили дроном по авто у Козачій Лопані: є постраждалий

Близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у селищі Козача Лопань на Харківщині. Поранення отримав місцевий мешканець 1959-го року народження.

«Медики надають допомогу постраждалому. Додаткові обставини з’ясовуються», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у селищі Козача Лопань на Харківщині. Поранення отримав місцевий мешканець 1959-го року народження.".