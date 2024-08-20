Ракетами Х-38 та КАБами бив ворог по Харківщині – Синєгубов (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.
«За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон», – написав Синєгубов.
20 серпня о 06:00 ЗС РФ вдарили по Куп’янськ-Вузловому. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб наразі уточнюються. А о 01:50 внаслідок обстрілу селища Борова пошкоджено три приватні будинки.
19 серпня, за даними Синєгубова, постраждали чотири людини – чоловік та жінка у віці 54 років внаслідок обстрілу Козачої Лопані, 78-річна жінка від удару по селу Новоосинове, 47-річний чоловік через обстріл Куп’янська.
Під ударами також були Одноробівка, Нижче Солоне та Андріївка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, обстріл, пострадали, ракети, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 09:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.".