Ракетами Х-38 та КАБами бив ворог по Харківщині – Синєгубов (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

«За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон», – написав Синєгубов.

20 серпня о 06:00 ЗС РФ вдарили по Куп’янськ-Вузловому. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб наразі уточнюються. А о 01:50 внаслідок обстрілу селища Борова пошкоджено три приватні будинки.

19 серпня, за даними Синєгубова, постраждали чотири людини – чоловік та жінка у віці 54 років внаслідок обстрілу Козачої Лопані, 78-річна жінка від удару по селу Новоосинове, 47-річний чоловік через обстріл Куп’янська.

Під ударами також були Одноробівка, Нижче Солоне та Андріївка.