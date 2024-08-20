Ракетами Х-38 и КАБами бил враг по Харьковщине — Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
«За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил две ракеты Х-38, три КАБа, один FPV-дрон», — написал Синегубов.
20 августа в 06:00 ВС РФ ударили по Купянск-Узловому. Информация о повреждениях и пострадавших сейчас уточняется. А в 01:50 в результате обстрела поселка Боровая повреждены три частных дома.
19 августа, по данным Синегубова, пострадали четыре человека – мужчина и женщина в возрасте 54 лет в результате обстрела Казачьей Лопани, 78-летняя женщина от удара по селу Новоосиново, 47-летний мужчина из-за обстрела Купянска.
Под ударами также были Одноробовка, Нижнее Соленое и Андреевка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, пострадали, ракети, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 09:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".