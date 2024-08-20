ВС РФ ударили дроном по авто в Казачьей Лопане: есть пострадавший

Около 10:50 оккупанты ударили дроном по автомобилю в поселке Казачья Лопань на Харьковщине. Ранение получил местный житель 1959 года рождения.

«Медики оказывают помощь пострадавшему. Дополнительные обстоятельства выясняются», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.