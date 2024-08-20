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ВС РФ ударили дроном по авто в Казачьей Лопане: есть пострадавший

Происшествия 11:14   20.08.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ ударили дроном по авто в Казачьей Лопане: есть пострадавший

Около 10:50 оккупанты ударили дроном по автомобилю в поселке Казачья Лопань на Харьковщине. Ранение получил местный житель 1959 года рождения.

«Медики оказывают помощь пострадавшему. Дополнительные обстоятельства выясняются», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:50 оккупанты ударили дроном по автомобилю в поселке Казачья Лопань на Харьковщине. Ранение получил местный житель 1959 года рождения.".