Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)

Происшествия 12:05   28.09.2026
Виктория Яковенко
Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)

Сегодня, 28 сентября, оккупанты дважды атаковали населенные пункты Изюмского района. О последствиях рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около полуночи зафиксировано попадание РСЗО по центральному рынку в городе Изюм. В результате удара возник пожар в 20 торговых павильонах на общей площади 150 кв. м. Повреждены другие торговые объекты и многоквартирный дом, сообщили спасатели.

Утром в результате удара БпЛА по поселку Андреевка возник пожар в частном доме на площади 150 кв. м. У двух жителей – острая реакция на стресс. Также повреждены соседние жилые дома и хозяйственные постройки.

Пожары спасатели уже потушили.

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

Накануне, 27 сентября, вечером в Изюмской ГВА сообщали, что из-за сложности необходимых аварийно-восстановительных работ специалисты не могут возобновить электроснабжение абонентов центральной и южной части Изюма.

Читайте также: Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
28.09.2026, 11:42
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, пострадавшие
28.09.2026, 10:14
В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник
В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник
28.09.2026, 08:36
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
28.09.2026, 06:00
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
28.09.2026, 05:16
Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)
Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)
28.09.2026, 12:05

Новости по теме:

28.09.2026
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, пострадавшие
28.09.2026
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
27.09.2026
Ударил возле магазина: FPV-дрон армии РФ ударил по авто на Харьковщине (видео)
27.09.2026
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
26.09.2026
Россияне ракетой разбили дом на Чугуевщине: среди пострадавших — дети (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 28 сентября, оккупанты дважды атаковали населенные пункты Изюмского района. О последствиях рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".