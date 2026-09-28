Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)

Сегодня, 28 сентября, оккупанты дважды атаковали населенные пункты Изюмского района. О последствиях рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около полуночи зафиксировано попадание РСЗО по центральному рынку в городе Изюм. В результате удара возник пожар в 20 торговых павильонах на общей площади 150 кв. м. Повреждены другие торговые объекты и многоквартирный дом, сообщили спасатели.

Утром в результате удара БпЛА по поселку Андреевка возник пожар в частном доме на площади 150 кв. м. У двух жителей – острая реакция на стресс. Также повреждены соседние жилые дома и хозяйственные постройки.

Пожары спасатели уже потушили.

Накануне, 27 сентября, вечером в Изюмской ГВА сообщали, что из-за сложности необходимых аварийно-восстановительных работ специалисты не могут возобновить электроснабжение абонентов центральной и южной части Изюма.