Загиблий від атаки дронів на Козачу Лопань напередодні повернувся в селище

Щонайменше вісім ударів по прикордонному селищу Козача Лопань на півночі Харківщини завдали ворожі дрони станом за 13:15, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок ударів FPV-дронами по двох цивільних автомобілях близько 10:50 загинув 64-річний чоловік, ще двоє людей отримали легкі поранення. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та машини, уточнив Задоренко.

“Це була така масована атака на селище. Били прицільно по місцевих мешканцях, по місцевих машинах, в результаті чого один мешканець загинув. Учора ця людина повернулася тільки з-за кордону до своєї громади й, на жаль, от сьогодні вона загинула. Також ворог завдав ударів ще по декількох машинах, в яких проїжджали місцеві мешканці. На щастя, люди вижили. Також застосовував FPV-дрони сьогодні по електропідстанції й приватних домоволодіннях”, – розповів Задоренко.

Серед постраждалих – працівник Козачолопанського старостинського округу. Він надавав допомогу чоловікові, який загинув.

«Після атаки дрона він діставав людину з транспортного засобу, порізав собі на руках вени. Зараз він в лікарні. Його життю, на щастя, нічого не загрожує», – повідомив глава МВА.

У громаді, за його даними, мешкає близько 23 тисяч осіб, з них тисяча – у прикордонних населених пунктах. Триває евакуація, але також спостерігається зворотний процес. Населення Козачої Лопані за останній місяць збільшилось із 600 до 825 осіб. Задоренко закликав мешканців громади не повертатися до населених пунктів, які щодня перебувають під обстрілами.

«Люди знають, куди виїжджати, знають телефони старост, старости працюють на місцях. Ми готові надати допомогу з евакуації, але люди не мають бажання залишати свої домівки, виїжджати, наражаючи себе на небезпеку. Навпаки, повертаються до громади. Хоча б люди повертаються не з маленькими дітьми. У громаді, у прикордонних населених пунктах, на щастя, немає родин з дітьми, всі евакуйовані», – додав він.

Раніше Задоренко повідомляв, що ЗС РФ ударили дроном по цивільному автомобілю в Козачій Лопані близько 10:50. Пізніше він додав, що внаслідок ударів FPV-дронами по автомобілях загинув 64-річний місцевий житель. Ще один житель Козачої Лопані зазнав легких поранень, а також постраждали працівники Дергачівської міськради.