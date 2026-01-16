Генштаб: 17 атак росіян стримали ЗСУ на Харківщині
Складніше, уточнили у Генштабі ЗСУ, було на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп’янщині – активність ворога була дещо нижчою.
На півночі області росіяни атакували 11 разів у районі Вовчанська, Приліпки, Тихого, Стариці та Ізбицького.
На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ шість разів. Бої йшли біля Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією відомства, такі:
Читайте також: ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: 17 атак росіян стримали ЗСУ на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 08:12;