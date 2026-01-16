ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ

Протягом доби у рятувальників було 34 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

З дев’яти пожеж, що вирували в регіоні, три – почалися внаслідок російських обстрілів. Вогонь вирував у Куп’янському та Харківському районах області.

“У селищі Шевченкове Куп’янського району внаслідок влучання БпЛА на території приватного домоволодіння горів автомобіль на площі чотири квадратні метри”, – уточнили у ДСНС.

А в селі Черкаські Тишки росіяни вдарили по приватному будинку. Там вогонь охопив 100 квадратних метрів. В обох випадках обійшлося без постраждалих, наголосили пожежники.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів”, – додали у повідомленні.