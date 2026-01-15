Live

Від сказу померла жінка у Харкові

Суспільство 21:37   15.01.2026
Оксана Якушко
Від сказу померла жінка у Харкові

51-річну жінку у Харкові покусав бродячий собака, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Бродячий собака кинувся на жінку на її власному подвір’ї у серпні 2025 року. Після укусу вона не пішла до лікаря та не отримала антирабічного лікування.

Перші клінічні симптоми сказу з’явилися у неї наприкінці грудня. Хвору госпіталізували, але врятувати її було неможливо. Сказ, який уже розвинувся, не піддається лікуванню та завжди має летальні наслідки. Цієї передчасної смерті можна було уникнути за умови проведення антирабічного лікування одразу після укусу.

У Харківській області зареєстровано три випадки сказу серед людей у 2022, 2024 та 2026 роках. У всіх цих випадках постраждалі не отримували антирабічного лікування, оскільки не усвідомлювали небезпеки.

З 2023 року на Харківщині триває поширення сказу серед тварин. Випадки захворювання реєструються в усіх районах. У 2025 році сказ діагностували у 32 котів, 22 собак, 6 лисиць та 5 корів. Загалом встановлено 65 таких випадків.

Раніше сказ виявляли у сільській місцевості, тепер він поширюється й у містах. «Міський» сказ було діагностовано у 13 випадках, зокрема у трьох котів у місті Харків.

Єдиним надійним захистом від розвитку сказу як у людей, так і у тварин залишається своєчасна вакцинація.

Антирабічну допомогу надають безоплатно в закладах охорони здоров’я за місцем проживання. Щороку в Харківській області близько тисячі людей отримують антирабічні щеплення після ушкоджень, завданих дикими, бродячими або хворими на сказ тваринами.

Читайте також: Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Від сказу померла жінка у Харкові
Від сказу померла жінка у Харкові
15.01.2026, 21:37
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
15.01.2026, 19:01
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
15.01.2026, 17:27
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
15.01.2026, 18:42
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
15.01.2026, 19:47

Новини за темою:

19.12.2025
У корови на Харківщині виявили сказ: тварина загинула
17.12.2025
Скажений кіт покусав дітей: вони в лікарні, тварину вбив сусід
12.12.2025
Винуватицею могла бути скажена лисиця: у Солоницівській громаді – карантин
11.11.2025
Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю
13.10.2025
У Харкові – випадок сказу: в одному з районів ввели карантин


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Від сказу померла жінка у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 21:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річну жінку у Харкові покусав бродячий собака, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.".