Від сказу померла жінка у Харкові

51-річну жінку у Харкові покусав бродячий собака, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Бродячий собака кинувся на жінку на її власному подвір’ї у серпні 2025 року. Після укусу вона не пішла до лікаря та не отримала антирабічного лікування.

Перші клінічні симптоми сказу з’явилися у неї наприкінці грудня. Хвору госпіталізували, але врятувати її було неможливо. Сказ, який уже розвинувся, не піддається лікуванню та завжди має летальні наслідки. Цієї передчасної смерті можна було уникнути за умови проведення антирабічного лікування одразу після укусу.

У Харківській області зареєстровано три випадки сказу серед людей у 2022, 2024 та 2026 роках. У всіх цих випадках постраждалі не отримували антирабічного лікування, оскільки не усвідомлювали небезпеки.

З 2023 року на Харківщині триває поширення сказу серед тварин. Випадки захворювання реєструються в усіх районах. У 2025 році сказ діагностували у 32 котів, 22 собак, 6 лисиць та 5 корів. Загалом встановлено 65 таких випадків.

Раніше сказ виявляли у сільській місцевості, тепер він поширюється й у містах. «Міський» сказ було діагностовано у 13 випадках, зокрема у трьох котів у місті Харків.

Єдиним надійним захистом від розвитку сказу як у людей, так і у тварин залишається своєчасна вакцинація.

Антирабічну допомогу надають безоплатно в закладах охорони здоров’я за місцем проживання. Щороку в Харківській області близько тисячі людей отримують антирабічні щеплення після ушкоджень, завданих дикими, бродячими або хворими на сказ тваринами.