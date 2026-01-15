Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА

По Слобідському району ударив ворожий БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Тип БпЛА зараз намагаються встановити, наголосив міський голова. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Наслідки – уточнюються.

Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.