Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
По Слобідському району ударив ворожий БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Тип БпЛА зараз намагаються встановити, наголосив міський голова. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Наслідки – уточнюються.
Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.
15 Січня 2026 в 19:01