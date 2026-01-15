Live

Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА

Події 19:01   15.01.2026
Оксана Якушко
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА

По Слобідському району ударив ворожий БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Тип БпЛА зараз намагаються встановити, наголосив міський голова. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Наслідки – уточнюються.

Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Читайте також: Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
15.01.2026, 19:47
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
15.01.2026, 17:27
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
15.01.2026, 16:46
Шахраї видурили за добу велику суму у мешканців Харківщини: подробиці
Шахраї видурили за добу велику суму у мешканців Харківщини: подробиці
15.01.2026, 17:58
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
15.01.2026, 19:01

Новини за темою:

15.01.2026
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
13.01.2026
Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові
12.01.2026
11 обстрілів за тиждень: які райони Харкова були під ударом – Терехов
11.01.2026
Семеро людей загинули в центрі Харкова 2 січня – пошукові роботи завершені
11.01.2026
Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Слобідському району ударив ворожий БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".