ГСЧС: девять пожаров бушевали в регионе, три – из-за ударов РФ
В течение суток у спасателей было 34 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из девяти пожаров, которые бушевали в регионе, три – начались в результате российских обстрелов. Огонь бушевал в Купянском и Харьковском районах области.
«В поселке Шевченково Купянского района в результате попадания БпЛА на территорию частного домовладения горел автомобиль на площади четыре квадратных метра», – уточнили в ГСЧС.
А в селе Черкасские Тишки россияне ударили по частному дому. В этом случае огонь охватил 100 квадратных метров.
В обоих случаях обошлось без пострадавших, отметили пожарные.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 12 единиц взрывоопасных предметов», – добавили в сообщении.
