Генштаб: 17 атак россиян сдержали ВСУ на Харьковщине

Сложнее, уточнили в Генштабе ВСУ, было на Южно-Слобожанском направлении. На Купянщине – активность врага была несколько ниже.

На севере области россияне атаковали 11 раз в районе Волчанска, Прилипки, Тихого, Старицы и Избицкого.

На Купянском направлении – враг штурмовал позиции СОУ шесть раз. Бои шли около Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации ведомства, следующие: