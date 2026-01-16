Генштаб: 17 атак россиян сдержали ВСУ на Харьковщине
Сложнее, уточнили в Генштабе ВСУ, было на Южно-Слобожанском направлении. На Купянщине – активность врага была несколько ниже.
На севере области россияне атаковали 11 раз в районе Волчанска, Прилипки, Тихого, Старицы и Избицкого.
На Купянском направлении – враг штурмовал позиции СОУ шесть раз. Бои шли около Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по информации ведомства, следующие:
Читайте также: ГСЧС: девять пожаров бушевали в регионе, три – из-за ударов РФ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб: 17 атак россиян сдержали ВСУ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 08:12;