Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов

Вранці 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували три населені пункти Харківської області.

Також Синєгубов зазначив, що внаслідок атак окупантів потерпілих протягом доби немає.

За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:

три БпЛА типу “Герань-2”;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли, зазначив Синєгубов, у регіоні є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Так у Куп’янському районі внаслідок “прильотів” пошкоджені п’ять приватних будинків, господарські будівлі та гаражі. Всі удари припали по селищу Приколотне.