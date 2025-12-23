Live

Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов

Події 08:59   23.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Вранці 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували три населені пункти Харківської області. 

Також Синєгубов зазначив, що внаслідок атак окупантів потерпілих протягом доби немає.

За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли, зазначив Синєгубов, у регіоні є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Так у Куп’янському районі внаслідок “прильотів” пошкоджені п’ять приватних будинків, господарські будівлі та гаражі. Всі удари припали по селищу Приколотне.

Читайте також: У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов
Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов
23.12.2025, 08:59
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
23.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 23 грудня: аварійні відключення, обстріли
Новини Харкова — головне за 23 грудня: аварійні відключення, обстріли
23.12.2025, 09:03
У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
23.12.2025, 08:25
На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
23.12.2025, 08:07
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
22.12.2025, 23:00

Новини за темою:

23.12.2025
Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов
23.12.2025
У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
23.12.2025
На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
23.12.2025
ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку
23.12.2025
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 08:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували три населені пункти Харківської області. ".