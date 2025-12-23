Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Вранці 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували три населені пункти Харківської області.
Також Синєгубов зазначив, що внаслідок атак окупантів потерпілих протягом доби немає.
За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- 32 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли, зазначив Синєгубов, у регіоні є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Так у Куп’янському районі внаслідок “прильотів” пошкоджені п’ять приватних будинків, господарські будівлі та гаражі. Всі удари припали по селищу Приколотне.
Читайте також: У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад три десятки БпЛА випустив ворог по регіону за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 08:59;