У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли

Суспільство 08:25   23.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли Фото: АТ “Харківобленерго”

Для стабілізації в енергосистеми в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, інформують у АТ “Харківобленерго”. 

При цьому у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, зазначили енергетики.

Тим часом у НЕК “Укренерго” повідомили, що причина відключень світла в деяких регіонах – ракетно-дронові удари РФ. Розпочати відновлення руйнувань поки що не вдається – ремонтні роботи почнуть виконувати лише після того, як дозволить безпекова ситуація.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону“, – додали в “Укренерго”.

Тих абонентів, які мають світло, закликали споживати електроенергію ощадливо.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
