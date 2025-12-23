У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
Для стабілізації в енергосистеми в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, інформують у АТ “Харківобленерго”.
При цьому у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, зазначили енергетики.
Тим часом у НЕК “Укренерго” повідомили, що причина відключень світла в деяких регіонах – ракетно-дронові удари РФ. Розпочати відновлення руйнувань поки що не вдається – ремонтні роботи почнуть виконувати лише після того, як дозволить безпекова ситуація.
“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону“, – додали в “Укренерго”.
Тих абонентів, які мають світло, закликали споживати електроенергію ощадливо.
