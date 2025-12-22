Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 23 грудня — графік

Суспільство 20:09   22.12.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 23 грудня — графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опублікований графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 23 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріл графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 07:00–10:00; 12:00–15:30; 19:00–22:30
1.2 00:00–01:30; 05:00–10:00; 12:00–15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00–15:30; 18:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00–22:30
3.1 01:30–05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00
3.2 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00
4.1 01:30–05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 10:00–12:00; 15:30-19:00
5.2 01:30-08:30; 10:00–12:00; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00–19:00
6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня

Автор: Олена Нагорна
