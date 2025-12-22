Live

Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня

Погода 18:59   22.12.2025
Олена Нагорна
Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня

У вівторок, 23 грудня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 морозу, вдень – близько 0, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Відео: Регіональний центр з гідрометеорології

“У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше. Невеликий сніг політає 23 грудня на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході – без опадів. А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2 -9 градусів, у нічні години подекуди до -9 -12 градусів”, – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Автор: Олена Нагорна
