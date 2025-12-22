Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня
У вівторок, 23 грудня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 морозу, вдень – близько 0, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 3 морозу до 2 тепла.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
Відео: Регіональний центр з гідрометеорології
“У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше. Невеликий сніг політає 23 грудня на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході – без опадів. А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2 -9 градусів, у нічні години подекуди до -9 -12 градусів”, – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.
