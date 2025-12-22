Live

Ночью подморозит, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 23 декабря

22.12.2025
Елена Нагорная
Во вторник, 23 декабря, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 мороза, днем – около 0, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем – от 3 мороза до 2 тепла.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

Видео: Региональный центр по гидрометеорологии

«Во вторник в Украине повсюду будет днем около нуля. Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее. Небольшой снег пройдет 23 декабря на западе, севере и местами в центре. На юге и востоке — без осадков. А вот на Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2 -9 градусов, в ночные часы местами до -9 -12 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
