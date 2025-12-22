Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график

Общество 20:09   22.12.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Опубликован график отключений света в Харьковской области на вторник, 23 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Автор: Елена Нагорная
