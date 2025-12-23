Live

В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов

Общество 08:25   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Для стабилизации в энергосистемы в Харькове и области ввели аварийные отключения света, информируют в АО «Харьковоблэнерго». 

При этом в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, отметили энергетики.

Тем временем в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что причина отключений света в некоторых регионах – ракетно-дроновые удары РФ. Приступить к восстановлению разрушений пока что не удается – ремонтные работы начнут выполнять лишь после того, как позволит ситуация в сфере безопасности.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», – добавили в «Укрэнерго».

Тех абонентов, у которых есть свет, призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Читайте также: В Харьковской области враг пытался прорваться 17 раз – где атаковала РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
22.12.2025, 20:37
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
23.12.2025, 09:03
Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря
Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря
22.12.2025, 23:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график
22.12.2025, 20:09
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов
23.12.2025, 08:59

Новости по теме:

18.12.2025
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
05.12.2025
На Харьковщине начались аварийные отключения – причина
27.11.2025
Иметь «тревожный чемоданчик» с павербанком. Советы харьковчанам от энергетиков
26.11.2025
В Харьковской области начались аварийные отключения света – что произошло
23.11.2025
Как подготовиться к «самой тяжелой зиме», посоветовали в ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 08:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для стабилизации в энергосистемы в Харькове и области ввели аварийные отключения света, информируют в АО «Харьковоблэнерго». ".