В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов

Для стабилизации в энергосистемы в Харькове и области ввели аварийные отключения света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

При этом в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, отметили энергетики.

Тем временем в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что причина отключений света в некоторых регионах – ракетно-дроновые удары РФ. Приступить к восстановлению разрушений пока что не удается – ремонтные работы начнут выполнять лишь после того, как позволит ситуация в сфере безопасности.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», – добавили в «Укрэнерго».

Тех абонентов, у которых есть свет, призвали потреблять электроэнергию бережливо.