В Харьковской области враг пытался прорваться 17 раз – где атаковала РФ

Украина 08:07   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области почти два десятка боев. 

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили шесть атак оккупантов в районе Сотницкого Казачка, Волчанска и Вильчи.

На Купянском – россияне штурмовали позиции ВСУ 11 раз около Песчаного, Загрызово, Куриловки, Новоплатоновки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и осуществили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие:

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
