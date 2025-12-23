Live

ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали шесть пожаров, РФ атаковала Солоницевку

Происшествия 07:45   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали шесть пожаров, РФ атаковала Солоницевку

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 20 оперативных вызовов.

При этом в Харьковской области было шесть возгораний. Один из пожаров начался в результате обстрелов оккупантов. Как сообщили в ГСЧС, под атакой оказался Харьковский район.

Так в поселке Солоницевка из-за удара БпЛА загорелся камыш. Общая площадь возгорания – шесть квадратных метров. Пострадавших в результате российской атаки нет, отметили пожарные.

Кроме того, пиротехники выявили и изъяли четыре единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
