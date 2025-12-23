На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було майже два десятки боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили шість атак окупантів у районі Сотницького Козачка, Вовчанська та Вільчі.
На Куп’янському – росіяни штурмували позиції ЗСУ 11 разів біля Піщаного, Загризового, Курилівки, Новоплатонівки та Куп’янська.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян такі:
Читайте також: ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку
