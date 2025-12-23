Live

Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов

Происшествия 08:59   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Утром 23 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали три населенных пункта Харьковской области. 

Также Синегубов отметил, что в результате атак оккупантов пострадавших в течение суток нет.

В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • 32 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов, отметил Синегубов, в регионе есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Так в Купянском районе в результате «прилетов» повреждены пять частных домов, хозпостройки и гаражи. Все удары пришлись по поселку Приколотное.

Читайте также: В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
22.12.2025, 20:37
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
23.12.2025, 09:03
Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря
Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря
22.12.2025, 23:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график
22.12.2025, 20:09
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов
23.12.2025, 08:59

Новости по теме:

23.12.2025
Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов
23.12.2025
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
23.12.2025
В Харьковской области враг пытался прорваться 17 раз – где атаковала РФ
23.12.2025
ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали шесть пожаров, РФ атаковала Солоницевку
23.12.2025
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 08:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали три населенных пункта Харьковской области. ".