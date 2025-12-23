Больше трех десятков БпЛА выпустил враг по региону за сутки – Синегубов

Утром 23 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали три населенных пункта Харьковской области.

Также Синегубов отметил, что в результате атак оккупантов пострадавших в течение суток нет.

В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

три БпЛА типа «Герань-2»;

32 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов, отметил Синегубов, в регионе есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Так в Купянском районе в результате «прилетов» повреждены пять частных домов, хозпостройки и гаражи. Все удары пришлись по поселку Приколотное.