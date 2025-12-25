У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська

Про просування ворога у Вовчанську повідомили аналітики DeepState у ніч проти 25 грудня.

На картах експерти відмітили, що ворог окупував землі в південній частині міста.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в ефірі YouTube-каналу NEMYRIALIVE оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець розповів: кілька тижнів тому противник активізувався на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська. Він додав, що ЗСУ продовжують утримувати низку кварталів південно-східної частини Вовчанська, а також район приватного сектору. Це певним чином стримує наступ ворога. “Але вони атакують майже постійно”, – зазначав аналітик. Задум цих наступальних дій зрозумілий. Прорватися на Білий Колодязь і вздовж Сіверського Дінця у південному напрямку. На думку Машовця, ці дії супротивника зумовлені існуванням певного задуму, який передбачає зрізання всієї цієї частини у східній Харківській області в напрямку на Великий Бурлук.