У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська

Україна 07:35   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про просування ворога у Вовчанську повідомили аналітики DeepState у ніч проти 25 грудня. 

На картах експерти відмітили, що ворог окупував землі в південній частині міста.

Просування РФ у Вовчанську

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в ефірі YouTube-каналу NEMYRIALIVE оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець розповів: кілька тижнів тому противник активізувався на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська. Він додав, що ЗСУ продовжують утримувати низку кварталів південно-східної частини Вовчанська, а також район приватного сектору. Це певним чином стримує наступ ворога. “Але вони атакують майже постійно”, – зазначав аналітик. Задум цих наступальних дій зрозумілий. Прорватися на Білий Колодязь і вздовж Сіверського Дінця у південному напрямку. На думку Машовця, ці дії супротивника зумовлені існуванням певного задуму, який передбачає зрізання всієї цієї частини у східній Харківській області в напрямку на Великий Бурлук.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
25.12.2025, 08:21
Сьогодні 25 грудня 2025: яке свято та день в історії
25.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч
25.12.2025, 08:24
Харків мерзне: «прилетіло» по ключовій ТЕЦ – підсумки 24 грудня
24.12.2025, 23:00
Вечірні обстріли Слобідського та Шевченківського районів Харкова – наслідки
24.12.2025, 22:21
