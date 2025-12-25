ДСНС: у Дергачах горіло підприємство, чоловік загинув через загоряння дивана
Протягом доби в рятувальникыв Харківщини був 41 оперативний виїзд. А із 17 пожеж у регіоні – чотири почалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через “прильоти” пожежі вирували в Харкові, Лозівському та Харківському районі.
“Найбільша з пожеж, спричинених ворогом трапилась на території цивільного підприємства у м. Дергачі Харківського району. Внаслідок удару КАБ зайнялось складське приміщення на площі 400 м кв. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували вогонь”, – зазначили у ДСНС.
Також у селі Литовка Берестинського району розпочалася побутова пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 71-річний чоловік. Рятувальники зазначили, що загоряння ліквідував син загиблого. Як виявилося, через коротке замикання електроприладу спалахнув диван на площі 1,5 квадратних метрів.
