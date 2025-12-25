Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни скинули дві авіабомби на Дергачі близько 03:30 у ніч проти 25 грудня. Удари припали по енергооб’єкту та приватному підприємству.

“На місці одного з влучань виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС“, – зазначив Задоренко.

Згодом начальник МВА поінформував, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, вранці в облуправлінні ДСНС розповіли, що протягом доби у рятувальників Харківщини був 41 оперативний виїзд. А з 17 пожеж у регіоні – чотири почалися внаслідок російських обстрілів. Через «прильоти» пожежі вирували у Харкові, Лозівському та Харківському районі. Найбільша з пожеж, спричинена ворогом, сталася на території цивільного підприємства у м. Дергачі Харківського району. Внаслідок удару КАБ зайнялося складське приміщення на площі 400 квадратних метрів. На щастя обійшлося без постраждалих.