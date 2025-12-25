Live

Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 17:20   25.12.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ

Шесть раз атаковали военные РФ в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Двуречанское.

На Купянском направлении россияне пытаются наступать в сторону Глушковки. Бой продолжается.

Напомним, утром 25 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Прилипки, Волчанских Хуторов и Избицкого, на Купянском – СОУ сдержали пять штурмов в районе Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

Читайте также: В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска

 

Автор: Елена Нагорная
