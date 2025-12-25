Live

В течение минувших суток ВСУ отбили 15 атак врага – Генштаб

Украина 08:21   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток ВСУ отбили 15 атак врага – Генштаб

Утром 25 декабря Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были в течение суток на Харьковщине. 

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Прилипки, Волчанских Хуторов и Избицкого.

На Купянском – СОУ сдержали пять штурмов РФ в районе Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дронов-камикадзе и произвели 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Потери россиян следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
